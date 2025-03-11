Сибіга про зустріч зі США в Саудівській Аравії: чудова можливість для просування миру
Зустріч топ-чиновників України та США в Саудівській Аравії є можливістю для досягнення миру і поліпшення відносин Києва та Вашингтона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X.
"Ми розглядаємо цю зустріч як чудову можливість для просування миру і розвитку стратегічного партнерства між Україною та США", - наголосив глава МЗС.
За його словами, конструктивна атмосфера зустрічі доводить, що Україна може використати можливість для просування миру.
"Україна хоче миру, як ніхто інший", - додав він.
Зустріч України та США в Саудівській Аравії
Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія) відбувається зустріч українських та американських чиновників. Вони обговорюють досягнення миру між Україною і РФ, а також двосторонні відносини Києва з Вашингтоном.
Поки що деталей обговорень України і США немає. Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц коротко розповів про те, що переговори "просуваються".
Зі свого боку керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що робота з США триває.
Відомо, що переговори тривають уже понад сім годин.
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