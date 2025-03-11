Сибіга про зустріч зі США в Саудівській Аравії: чудова можливість для просування миру

Зустріч топ-чиновників України та США в Саудівській Аравії є можливістю для досягнення миру і поліпшення відносин Києва та Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X.

"Ми розглядаємо цю зустріч як чудову можливість для просування миру і розвитку стратегічного партнерства між Україною та США", - наголосив глава МЗС.

За його словами, конструктивна атмосфера зустрічі доводить, що Україна може використати можливість для просування миру.

"Україна хоче миру, як ніхто інший", - додав він.