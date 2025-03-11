У Трампа сделали заявление о переговорах в Саудовской Аравии с Украиной

В Белом доме заявили, что встреча между США и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта была "продуктивной" и имела положительный результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews .

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на вопросы относительно сегодняшних переговоров между представителями США и Украины в Джидде.

Она отметила, что полученные в течение дня новости с этой встречи являются положительными, а сами переговоры были "продуктивными".

Левитт также отметила, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Волц предоставят обновленную информацию после встречи.

Переговоры Украины и США

Напомним, украинские и американские чиновники сегодня, 11 марта, проводят переговоры в Саудовской Аравии. Ключевыми темами являются завершение войны России против Украины, а также отношения Украины и США.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что переговоры начались конструктивно. В то же время более детальных деталей он пока не раскрывал.

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что встреча топ-чиновников Украины и США в Саудовской Аравии является возможностью для достижения мира и улучшения отношений Киева и Вашингтона.

Тем временем в Госдепе США заявили о "фантастических новостях" от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

"Очень волнующий день. День, который может много значить для людей во всем мире, когда речь идет о важном. Ожидаем фантастические новости для человечества, потому что мы очень оптимистично настроены, потому что знаем, что стоит на кону", - заявила спикер Госдепа Тэмми Брюс.