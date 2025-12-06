ua en ru
Сб, 06 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Трампа сделали новое заявление о возможности мира между Украиной и РФ

США, Суббота 06 декабря 2025 17:14
UA EN RU
У Трампа сделали новое заявление о возможности мира между Украиной и РФ Фото: посол США в НАТО Мэтью Уитакер (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина и Россия сейчас якобы "ближе, чем когда-либо" к заключению мирного соглашения о прекращении войны. Ведется многоплановая работа, в которой участвуют также Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США при НАТО Мэтью Уитакера во время форума в города Доха в Катаре.

"Знаете, мы близки к миру. Мы ближе, чем когда-либо", - сказал он в ответ на вопрос, когда уже будет подписано мирное соглашение между Украиной и РФ.

При этом Уитакер напомнил, что президент США Дональд Трамп считает, что сейчас есть "сложная ситуация". Обе стороны, по словам посла, буквально "крутят носом" и отказываются от компромисса.

"Не стоит заходить на полпути в мясной магазин, где делают колбасу, и жаловаться, что вам не нравится...Как по мне, мы все на одной волне. С госсекретарем Рубио, вовлеченным в процесс, я вполне уверен, что все перспективы будут рассмотрены, но в то же время нам нужно выяснить, можно ли вообще достичь соглашения", - отметил он.

Уитакер подтвердил, что все, что было изложено в так называемом "мирном плане США" из 28 пунктов, теперь разделено на четыре отдельных трека. А НАТО, Европейский Союз - они работают отдельно от мирного процесса по войне в Украине и от переговоров непосредственно между США и Украиной.

"Все эти треки сейчас движутся параллельно, в реальном времени", - добавил он.

Между тем Трамп недавно заявил, что его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве результативные переговоры с Владимиром Путиным, отметив, что встреча прошла успешно и оставила у делегации положительные впечатления.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров со своей стороны после очередного, уже шестого раунда переговоров с США предположил, что заключение мирного соглашения возможно. Но для начала Россия должна пойти на существенную деэскалацию. Известно, что дальнейшие обсуждения мирного плана будут продолжаться в течение всех выходных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Мирные переговоры мирный план США
Новости
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне