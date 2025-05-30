У Трампа знову погрожують вийти з переговорів щодо війни в Україні

Переговори щодо врегулювання війни в Україні

Протягом останніх місяців Сполучені Штати Америки провели низку окремих зустрічей із представниками України та Росії щодо врегулювання повномасштабної війни. Під час діалогу Вашингтон запропонував Києву повне припинення вогню, і Україна одразу підтримала цю ініціативу. Росія ж натомість почала висувати власні вимоги.

Згодом Москва неодноразово ініційовувала так звані "перемир'я", але жодного разу не дотримувалась їх.

16 травня в Туреччини пройшли перші за останні декілька років прямі переговори між Україною та Росією. Тоді ж Київ та Москва домовились про великий обмін полоненими за схемою "1000 на 1000". Цей обмін провели у три етапи протягом минулих вихідних.

Окремо варто додати, що на початку другого терміну президентства Трамп неодноразово критикував Україну та президента Володимира Зеленського. Водночас останнім часом його висловлювання на адресу Росії помітно змінилися - вони стали значно жорсткішими.

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