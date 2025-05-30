У Трампа снова угрожают выйти из переговоров по войне в Украине

Переговоры по урегулированию войны в Украине

В течение последних месяцев Соединенные Штаты Америки провели ряд отдельных встреч с представителями Украины и России по урегулированию полномасштабной войны. Во время диалога Вашингтон предложил Киеву полное прекращение огня, и Украина сразу поддержала эту инициативу. Россия же взамен начала выдвигать собственные требования.

Впоследствии Москва неоднократно инициировала так называемые "перемирия", но ни разу не придерживалась их.

16 мая в Турции прошли первые за последние несколько лет прямые переговоры между Украиной и Россией. Тогда же Киев и Москва договорились о большом обмене пленными по схеме "1000 на 1000". Этот обмен провели в три этапа в течение прошлых выходных.

Отдельно стоит добавить, что в начале второго срока президентства Трамп неоднократно критиковал Украину и президента Владимира Зеленского. В то же время в последнее время его высказывания в адрес России заметно изменились - они стали значительно жестче.

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