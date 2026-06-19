У Трампа вперше детально пояснили, що чекає на Європу через відмову допомогти з Іраном

Відмова союзників допомогти у війні в Ірані

"Це буде справжній перегляд. Він буде розроблений для того, щоб забезпечити швидкий і незворотний рух НАТО до лідерства в Європі, активізуючи свою головну відповідальність за оборону Європи", – сказав Хегсет на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

За його словами, це огляд, який деякі країни провалять, а інші успішно пройдуть. Він пояснив, що цей крок пов'язаний, зокрема, з тим, що деякі європейські країни запровадили обмеження щодо американських військ під час війни в Ірані.

"Це було ганебно. Ці союзники наражали на небезпеку синів і дочок Америки, наших синів і дочок", – сказав Гегсет і додав, що "цьому немає виправдання".

Збільшення витрат на оборону НАТО

Видання зазначає, що Сполучені Штати посилюють тиск напередодні саміту НАТО наступного місяця, прагнучи переконатися, що союзники виконають минулорічну обіцянку збільшити витрати на оборону. Саме на цьому наполягав президент США Дональд Трамп - щоб союзники витрачали на оборону 5% ВВП, однак не всі країни реалізували це.

Хегсет також сказав, що відтепер Вашингтон сплачує свої внески для покриття організаційних операційних витрат НАТО - приблизно 790 мільйонів доларів у 2026 році, що залежатиме від досягнення союзниками цільових показників витрат.

"Там, де інші союзники не витрачають кошти терміново, наші внески зменшуватимуться", – сказав він.

Голова Пентагону також додав, що президент США "випробував наших союзників на підтримку Америки, коли ми попросили їхньої допомоги, і надто багато хто цього не витримав".

Прогрес все одно є

Як відомо, країни НАТО в Європі відмовили Вашингтону надати доступ до військових баз, коли Штатам потрібно було це для протистояння Ірану.

Однак, незважаючи на жорстку промову, Гегсет визнав кроки багатьох членів НАТО щодо посилення своєї оборони та заявив, що прогрес досягається.

"Деякі з наших союзників зрозуміли це повідомлення та активізувалися. Ви знаєте, хто ви, і ми дуже цінуємо це", – сказав він.

Реакція НАТО на заяву Гегсета

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відкинув неодноразові запитання щодо різкої критики Гегсета та заявив, що початок перегляду військової присутності США в Європі був "розсудливим".

"Він намагався сьогодні продовжувати тиск, і я думаю, що це добре. Це його роль", – сказав Рютте.

The Times of Israel також нагадує, що Вашингтон чітко заявив Європі, щоб союзники НАТО на континенті взяли на себе основну відповідальність за власну оборону, оскільки увага США зміщується на Китай.

У рамках цього процесу Пентагон вже повідомив союзників, що скорочує кількість ресурсів по всьому світу, які він надає для операцій НАТО.

Реакція та очікування Європи

Перегляд військоовї пристуності США викликало побоювання, що це може зробити Європу вразливою перед обличчям агресивної Росії, оскільки союзники все ще покладаються на Вашингтон у постачанні деяких ключових видів озброєння, йдеться в матеріалі.

Читайте також: У Вірменії проведуть військові навчання з трьома країнами НАТО

При цьому генсек НАТО сказав, що хоча скорочення США були "негайними", це не означає, що Вашингтон не буде присутній, якщо НАТО зіткнеться з нападом.

"Тоді всі союзники, включаючи США, зроблять усе можливе, щоб ми могли вести війну", – заявив він.

Як саме США скоротять присутність

Американські та німецькі ЗМІ повідомляли, що скорочення присутності США в Європі включають третину зі 150 американських винищувачів F-16 та F-15, призначених для НАТО, а також літаки-заправники та розвідники, бомбардувальники та безпілотники.

У повідомленнях йдеться, що також США відмінусують підводний човен, здатний запускати крилаті ракети, а також одну з двох авіаносних груп.

"Загалом, ми зможемо компенсувати багато чого. Але нам потрібно трохи більше часу, і це чіткий сигнал", – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Це складно та небезпечно для безпеки території НАТО в Європі, якщо можливості виводяться дуже швидко, і незрозуміло, коли їх можна буде компенсувати", – додав він.