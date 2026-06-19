В Трампа впервые подробно объяснили, что ждет Европу из-за отказа помочь с Ираном

Отказ союзников помочь в войне в Иране

"Это будет настоящий пересмотр. Он будет разработан для того, чтобы обеспечить быстрое и необратимое движение НАТО к лидерству в Европе, активизируя свою главную ответственность за оборону Европы-, - сказал Хегсет на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе.

По его словам, это проверка, которую одни страны провалят, а другие успешно пройдут. Он пояснил, что этот шаг связан, в частности, с тем, что некоторые европейские страны ввели ограничения в отношении американских войск во время войны в Иране.

"Это было позорно. Эти союзники подвергали опасности сыновей и дочерей Америки, наших сыновей и дочерей", - сказал Хегсет и добавил, что "этому нет оправдания".

Увеличение расходов на оборону НАТО

Издание отмечает, что Соединенные Штаты усиливают давление в преддверии саммита НАТО в следующем месяце, стремясь убедиться, что союзники выполнят прошлогоднее обещание увеличить расходы на оборону. Именно на этом настаивал президент США Дональд Трамп - чтобы союзники тратили на оборону 5% ВВП, однако не все страны выполнили это обязательство.

Хегсет также сказал, что отныне Вашингтон будет выплачивать свои взносы для покрытия организационных и операционных расходов НАТО - примерно 790 миллионов долларов в 2026 году, что будет зависеть от достижения союзниками целевых показателей расходов.

"Там, где другие союзники не тратят средства в срочном порядке, наши взносы будут сокращаться", - сказал он.

Глава Пентагона также добавил, что президент США "проверил наших союзников на поддержку Америки, когда мы попросили их о помощи, и слишком многие этого не выдержали".

Прогресс все же есть

Как известно, страны НАТО в Европе отказали Вашингтону в предоставлении доступа к военным базам, когда Штатам это было необходимо для противостояния Ирану.

Однако, несмотря на жесткую речь, Хегсет признал шаги многих членов НАТО по укреплению своей обороны и заявил, что прогресс достигается.

"Некоторые из наших союзников поняли этот сигнал и активизировались. Вы знаете, кто вы, и мы очень ценим это", - сказал он.

Реакция НАТО на заявление Хегсета

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отклонил неоднократные вопросы о резкой критике Хегсета и заявил, что начало пересмотра военного присутствия США в Европе было "разумным".

"Он пытался сегодня продолжить давление, и я думаю, что это хорошо. Это его роль", - сказал Рютте.

The Times of Israel также напоминает, что Вашингтон четко заявил Европе, что союзники НАТО на континенте должны взять на себя основную ответственность за собственную оборону, поскольку внимание США смещается в сторону Китая.

В рамках этого процесса Пентагон уже сообщил союзникам, что сокращает количество ресурсов по всему миру, которые он предоставляет для операций НАТО.

Реакция и ожидания Европы

Пересмотр военного присутствия США вызвал опасения, что это может сделать Европу уязвимой перед лицом агрессивной России, поскольку союзники по-прежнему полагаются на Вашингтон в поставках некоторых ключевых видов вооружения, говорится в материале.

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При этом генеральный секретарь НАТО заявил, что, хотя сокращение американского контингента было "немедленным", это не означает, что Вашингтон не будет присутствовать, если НАТО столкнется с нападением.

"Тогда все союзники, включая США, сделают все возможное, чтобы мы могли вести войну", - заявил он.

Как именно США сократят свое присутствие

Американские и немецкие СМИ сообщали, что сокращение присутствия США в Европе включает треть из 150 американских истребителей F-16 и F-15, предназначенных для НАТО, а также самолеты-заправщики и разведчики, бомбардировщикии беспилотники.

В сообщениях говорится, что США также выведут подводную лодку, способную запускать крылатые ракеты, а также одну из двух авианосных групп.

"В целом, мы сможем компенсировать многое. Но нам нужно немного больше времени, и это четкий сигнал", - сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

"Это сложно и опасно для безопасности территории НАТО в Европе, если силы и средства выводятся слишком быстро, и непонятно, когда их можно будет компенсировать", - добавил он.