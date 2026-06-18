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Рютте їде до Вашингтону знизити напругу між Трампом та союзниками НАТО

07:30 18.06.2026 Чт
3 хв
Напруга між Трампом та союзниками виникла чере небажання останніх доєднуватись до війни в Ірані
aimg Юлія Маловічко
Рютте їде до Вашингтону знизити напругу між Трампом та союзниками НАТО Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Gett Images)
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного вівторка поїде до Вашингтону перед щорічним самітом Альянсу, який пройде в Анкарі у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, передає Euronews.

Відносини між США та їхніми союзниками по НАТО загострилися після того, як Трамп звинуватив європейські країни у небажанні доєднуватись до війни в Ірані.
А саме європейські країни відмовили главі Білого дому надати бази для того, щоб американська армія могла цілитись по іранським цілям.

У зв'язку з цим з боку Трампа послідувала негативна реакція щодо союзників - він неодноразово заявляв після цього про можливий вихід Штатів з НАТО.

Саме тому генеральний секретар НАТО наступного тижня вирушить до Вашингтону, оскільки союзники прагнуть згладити трансатлантичну напруженість напередодні щорічного саміту Альянсу в липні.

Очікується, що зусилля Європи щодо відновлення свободи судноплавства через Ормузьку протоку після угоди між США та Іраном про припинення воєнних дій будуть займати чільне місце в обговореннях.

"Відновлення вільного проходу через Ормузьку протоку було б величезним кроком вперед", - сказав Рютте журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в середу.

"Я знаю, що багато союзників, завдяки ініціативі, очолюваній Францією та Великою Британією, готові підтримати ці зусилля", - додав він.

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Візит Рютте до США 23-25 ​​червня відбудеться на тлі підготовки союзників до саміту, який, на думку офіційних осіб НАТО, стане більш об'єднаним після місяців трансатлантичних непорозумінь.

Генсек вже виступив напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, ще одного ключового етапу перед самітом. У ній має бути присутній міністр оборони США Піт Хегсет.

Мирна угода поліпшила очікування

За словами офіційних осіб, угода США з Тегераном зменшила ризик перетворення липневого саміту на протистояння між президентом Трампом та європейськими лідерами.

"Тепер, коли є угода, вона ставить нас у кращу позицію", - сказав один із чиновників НАТО Euronews, додавши, що Трамп "буде в кращому становищі" після підтвердження мирної угоди з Іраном.

"Давайте дивитися правді в очі: щоразу, коли в Ірані щось йшло погано, це викликало велику негативну реакцію з боку союзників по НАТО", - додало джерело.

Очікується, що Трамп відвідає саміт 7-8 липня в Анкарі, де союзники мають пообіцяти подальше збільшення витрат на оборону та значне розширення виробництва зброї.

Нагадамо, напередодні Володимир Зеленський провів у Брюсселі зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили посилення української ППО та інші питання посилення України.

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НАТО Сполучені Штати Америки Марк Рютте
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