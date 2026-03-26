У Трампа изучают сценарий с ценой нефти 200 долларов за баррель: Белый дом это отрицает

В команде лидера США Дональда Трампа анализируют последствия резкого скачка цен на нефть до 200 долларов за баррель. Такой сценарий рассматривается на фоне рисков эскалации войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможные последствия резкого роста цен на нефть до 200 долларов за баррель.

По данным собеседников агентства, чиновники анализируют, как подобный ценовой шок может повлиять на экономику США и мировые рынки. Это свидетельствует о том, что в Вашингтоне готовятся даже к наиболее негативным сценариям развития событий.

Почему рассматривают сценарий 200 долларов баррель

Основной причиной этому является война в Иране, риски дальнейшей эскалации и угрозы для поставок нефти. В частности, ключевым фактором остается ситуация в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок энергоресурсов.

Эксперты предупреждают, что даже цены на уровне 170 долларов за баррель уже стали бы серьезным ударом для глобальной экономики, тогда как 200 долларов могут привести к масштабным последствиям.

Последствия для экономики

Резкий рост стоимости нефти может:

ускорить инфляцию;

повысить цены на топливо, логистику и товары;

спровоцировать замедление экономики или даже рецессию.

Поскольку нефть является базовым ресурсом для большинства отраслей, ее подорожание автоматически увеличивает расходы почти во всех секторах экономики.

Насколько реален такой сценарий

В то же время в самой администрации США публично заявляли, что цена в 200 долларов за баррель выглядит маловероятной, хотя полностью не исключается на фоне геополитической напряженности.

Сейчас Вашингтон продолжает искать способы сдерживания цен, в том числе через использование стратегических резервов и другие инструменты влияния на рынок.