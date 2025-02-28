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У Трампа не виключають пресконференцію із Зеленським, поки той у США, - Reuters

П'ятниця 28 лютого 2025 21:48
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У Трампа не виключають пресконференцію із Зеленським, поки той у США, - Reuters Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа все ще може відбутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційний представник Білого дому розповів виданню, що можливість перенесення пресконференції Зеленського і Трампа, поки президент України все ще у США, "залежить від української делегації".

Зеленський достроково виїхав із Білого дому

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з президентом США в Білому домі. Під час спілкування з журналістами між двома лідерами почалася суперечка.

Трамп швидко вийшов із себе і підвищив тон. Він звинувачував Зеленського у відсутності вдячності за допомогу.

Також американський лідер поставив ультиматум перед президентом України. Він вимагав, щоб Зеленський погодився на мирну угоду, інакше США не братимуть участі в мирних процесах.

Після такої перепалки Зеленський передчасно виїхав із Білого дому. При цьому було скасовано підписання угоди про корисні копалини.

Детально про зустріч Зеленського і Трампа - в матеріалі РБК-Україна.

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