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У Трампа не исключают пресс-конференцию с Зеленским, пока тот в США, - Reuters

Пятница 28 февраля 2025 21:48
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У Трампа не исключают пресс-конференцию с Зеленским, пока тот в США, - Reuters Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа все еще может состояться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальный представитель Белого дома рассказал изданию, что возможность переноса пресс-конференции Зеленского и Трампа, пока президент Украины все еще в США, "зависит от украинской делегации".

Зеленский досрочно уехал из Белого дома

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с президентом США в Белом доме. Во время общения с журналистами между двумя лидерами начался спор.

Трамп быстро вышел из себя и повысил тон. Он обвинял Зеленского в отсутствии благодарности за помощь.

Также американский лидер поставил ультиматум перед президентом Украины. Он требовал, чтобы Зеленский согласился на мирную сделку, иначе США не будут участвовать в мирных процессах.

После такой перепалки Зеленский преждевременно уехал из Белого дома. При этом было отменено подписание соглашения о полезных ископаемых.

Детально о встрече Зеленского и Трампа - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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