У Трампа відповіли, коли може відбутись послаблення санкцій проти РФ

"Послаблення антиросійських санкцій відбудеться після угоди про припинення вогню в Україні", - сказав посланець Трампа.

Також Віткофф додав, що Росія "критично важливі відносини" для США.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення низка західних партнерів України запроваджували різні санкції проти Російської Федерації. Їх метою була ізоляція та послаблення економічного та військового потенціалу Росії.

Санкції торкнулись як фінансових обмежень, таких як відключення російських банків від системи SWIFT, так і заборони експорту високотехнологічних товарів. Також запроваджувались персональні санкції проти російських високопосадовців, олігархів і компаній, пов’язаних із режимом диктатора Володимира Путіна.

Наразі відомо, що ЄС вже працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії. Міністри закордонних справ обговорили посилання військової допомоги для України.

Водночас днями у Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп може ввести санкції проти Росії, якщо його переговори з російським диктатором Володимиром Путіним не пройдуть успішно. При цьому до цього Трамп пригрозив посиленням санкцій проти РФ у разі відмови від переговорів.