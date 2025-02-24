Євросоюз працює над 17 пакетом санкцій проти РФ, - Каллас

Європейський Союз вже працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії. Міністри закордонних справ сьогодні обговорили посилання військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас під час прессконференції ради міністрів ЄС із закордонних справ.

"Ніхто в Європі не хоче продовження війни, і ніхто не хоче продовження війни менше, ніж українці. Вони хочуть досягти миру на власній території. Саме тому ми маємо бути дійсно сильними у діях проти агресора та досягати миру через силу. Сьогодні ми ухвалили важливі рішення - 16 пакет санкцій, і продовжуємо працювати над 17 пакетом", - зазначила вона.

За її словами, міністри закордонних справ європейських країн обговорили нові ініціативи з посилення військової допомоги для України. Деталі будуть вирішуватися під час надзвичайного Європейського саміту 6 березня.

"Ми маємо поставити Україну в позицію сили. Україна має бути спроможною сказати "ні" поганій угоді" - підкреслила Каллас.