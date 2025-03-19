У Трампа ответили, когда может произойти ослабление санкций против РФ

"Ослабление антироссийских санкций произойдет после соглашения о прекращении огня в Украине", - сказал посланник Трампа.

Также Уиткофф добавил, что Россия "критически важные отношения" для США.

Санкции против России

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ряд западных партнеров Украины вводили различные санкции против Российской Федерации. Их целью была изоляция и ослабление экономического и военного потенциала России.

Санкции коснулись как финансовых ограничений, таких как отключение российских банков от системы SWIFT, так и запрета экспорта высокотехнологичных товаров. Также вводились персональные санкции против российских чиновников, олигархов и компаний, связанных с режимом диктатора Владимира Путина.

Известно, что ЕС уже работает над 17-м пакетом санкций против России. Министры иностранных дел обсудили ссылки военной помощи для Украины.

В то же время на днях в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп может ввести санкции против России, если его переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не пройдут успешно. При этом до этого Трамп пригрозил усилением санкций против РФ в случае отказа от переговоров.