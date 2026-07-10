Трампа поймали на лжи по поводу переговоров с Ираном, - ABC News
Команда президента США Дональда Трампа продолжает переговоры с Ираном. Они не прекращались, несмотря на то, что американский лидер публично отказался от диалога с Тегераном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Журналисты пообщались с чиновником Белого дома, который говорил на условиях анонимности.
По его словам, США и Иран продолжают технические переговоры для достижения финального мирного соглашения.
На этот процесс никак не повлияли ни заявление Дональда Трампа во время саммита НАТО в Анкаре, ни масштабный обмен ударами.
Как известно, 8 июля президент США объявил, что режим прекращения огня с Ираном завершился, а меморандум о взаимопонимании отменен.
"Я больше не заинтересован в ведении переговоров с Ираном", - заявил тогда Трамп.
Тем не менее, Тегеран и Вашингтон продолжают вести технические переговоры по ядерным вопросам.
"США по-прежнему стремятся найти решение, и технические переговоры продолжаются. Иран никогда не сможет завладеть ядерным оружием", - заявил инсайдер.
Война на Ближнем Востоке
Как писало недавно РБК-Украина, 8 июля Дональд Трамп официально подтвердил, что отменяет режим прекращения огня с Ираном.
Это решение было объявлено после того, как иранский режим совершил атаки на торговые суда.
Позже глава Белого дома рассказал, что после новых ударов Тегеран связывался с Вашингтоном и предлагал заключить соглашение. Однако пока Трамп размышляет над этим предложением.
Согласно данным СМИ, Штаты готовятся к возобновлению взаимных атак с Ираном из-за Ормузского пролива.