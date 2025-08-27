У Трампа сказали, чи хоче Путін завершити війну в Україні

Зокрема, журналіст спитав його, чи сказав Путін на Алясці, що хоче миру і хоче покласти край війні. Відповідь спецпредставника Трампа була такою:

"Безумовно. На столі лежить пропозиція про мир. Він, безумовно, сказав це і, сподіваємося, він дотримається цієї заяви", - заявив Віткофф.

Також ведучий спитав його, чи знає той, що за словами критиків, "Путін просто грає з вами", додавши: "Як ви на це реагуєте?".

"Я думаю, що він (ймовірно, мається на увазі Путін - ред.) доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу. Він зробив це на саміті в Алясці. Це дуже складний конфлікт, однак президент (ймовірно, мова про Трампа, - ред.) рішуче налаштований покласти йому край", - відповів спецпредставник президента США.

Крім того, Віткофф переконаний, що для укладення мирної угоди, на переговорах буде потрібна особиста присутність російського лідера.

"Президент Путін під час саміту на Алясці фактично визнав, що цієї війни ніколи б не було, якби президент (Трамп. - ред.) був на посаді", - додав також спецпредставник Трампа.