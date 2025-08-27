У Трампа сказали, хочет ли Путин завершить войну в Украине

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что глава Кремля Владимир Путин выразил желание закончить войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу Fox News.
В частности, журналист спросил его, сказал ли Путин на Аляске, что хочет мира и хочет положить конец войне. Ответ спецпредставителя Трампа был таким:
"Безусловно. На столе лежит предложение о мире. Он, безусловно, сказал это и, надеемся, он придерживается этого заявления", - заявил Уиткофф.
Также ведущий спросил его, знает ли тот, что по словам критиков, "Путин просто играет с вами", добавив: "Как вы на это реагируете?".
"Я думаю, что он (вероятно, имеется в виду Путин - ред.) приложил искренние усилия, чтобы добиться диалога. Он сделал это на саммите в Аляске. Это очень сложный конфликт, однако президент (вероятно, речь о Трампе, - ред.) решительно настроен положить ему конец", - ответил спецпредставитель президента США.
Кроме того, Уиткофф убежден, что для заключения мирного соглашения, на переговорах потребуется личное присутствие российского лидера.
"Президент Путин во время саммита на Аляске фактически признал, что этой войны никогда бы не было, если бы президент (Трамп. - ред.) был на посту", - добавил также спецпредставитель Трампа.
Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин 15 августа провели встречу в Анкоридже на Аляске, во время которой обсудили пути завершения войны в Украине.
Следующим этапом мирного процесса стал саммит в Вашингтоне с участием Трампа, делегации стран ЕС и президента Владимира Зеленского, состоявшийся 18 августа. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины и расширенную повестку дня будущих переговоров.
По итогам встречи, Трамп начал подготовку двусторонней встречи Зеленского и Путина. Глава Белого дома надеялся провести ее 22 августа, однако этого не произошло, из-за позиции Кремля.
Учитывая риски и вопросы безопасности, дипломаты европейских стран ищут оптимальную площадку для саммита украинского и российского лидеров.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает завершить войну в течение трех-шести месяцев.