У Трампа розробляють стратегію із захоплення ядерних запасів Ірану, - CBS News

За словами джерел, планування зосереджене на можливому розгортанні сил із секретного Об'єднаного командування спеціальних операцій - елітного військового підрозділу, якому часто доручають найделікатніші завдання з боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення.

Також офіційні особи кажуть, що адміністрація Трампа не виключає можливості спроби вилучити в Ірану запаси високозбагаченого урану в рамках поточної військової кампанії. Раніше цього тижня прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт сказала, що "це один із варіантів, який розглядається".

За даними МАГАТЕ, станом на минуле літо Іран накопичив близько 972 фунтів урану, збагаченого на 60%, що практично дорівнює збройовому матеріалу. Велика частина цього урану, як і раніше, перебуває під землею на ядерних об'єктах, які зазнали бомбардування під час операції США минулого літа.

Станом на п'ятницю, 20 березня, залишалося незрозумілим, чи віддасть президент США Дональд Трамп наказ про операцію щодо іранського урану. Одне з джерел каже, що американський лідер поки що не ухвалив рішення

CBS зазначає, що будь-яка операція із захоплення урану була б складною і потенційно ризикованою, а також наводить слова глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, сказані цього тижня.

"Йдеться про балони, що містять газ із високим вмістом гексафториду урану (60%), тому поводитися з ним дуже складно... Я не кажу, що це неможливо. Я знаю, що існують неймовірні військові можливості для цього, але це, безумовно, буде дуже складна операція", - сказав він.

Водночас навесні 2025 року розвідувальне співтовариство США дійшло висновку, що Іран не намагається створити ядерну зброю, а сам Тегеран стверджує, що ядерна програма країни призначена виключно для мирних цілей.

Однак останніми роками Іран збагачує уран до 60%, що перевищує рівні, необхідні для більшості невійськових цілей. У МАГАТЕ заявили, що Іран є єдиною державою, яка не має ядерної зброї, але яка збагачує уран до такого рівня.