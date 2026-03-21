У Трампа разрабатывают стратегию по захвату ядерных запасов Ирана, - CBS News

По словам источников, планирование сосредоточено на возможном развертывании сил из секретного Объединенного командования специальных операцией - элитного военного подразделения, которому часто поручают самые деликатные задачи по борьбе с распространением оружия массового уничтожения.

Также официальные лица говорят, что администрация Трампа не исключает возможности попытки изъять у Ирана запасы высокообогащенного урана в рамках текущей военной кампании. Ранее на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что "это один из вариантов, который рассматривается".

По данным МАГАТЭ, по состоянию на прошлое лето Иран накопил около 972 фунтов урана, обогащенного на 60%, что практически равно оружейному материалу. Большая часть этого урана по-прежнему находится под землей на ядерных объектах, которые подверглись бомбардировке во время операции США прошлым летом.

По состоянию на пятницу, 20 марта, оставалось неясно, отдаст ли президент США Дональд Трамп приказ об операции по иранскому урану. Один из источников говорит, что американский лидер пока не принял решение

CBS отмечает, что любая операция по захвату урана была бы сложной и потенциально рискованной, а также приводит слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сказанные на этой неделе.

"Речь идет о баллонах, содержащих газ с высоким содержанием гексафторида урана (60%), поэтому обращаться с ним очень сложно... Я не говорю, что это невозможно. Я знаю, что существуют невероятные военные возможности для этого, но это, безусловно, будет очень сложная операция", - сказал он.

При этом весной 2025 года разведывательное сообщество США пришло к выводу, что Иран не пытается создать ядерное оружие, а сам Тегеран утверждает, что ядерная программа страны предназначена исключительно для мирных целей.

Однако в последние годы Иран обогащает уран до 60%, что превышает уровни, необходимые для большинства невоенных целей. В МАГАТЭ заявили, что Иран является единственным государством, которое не имеет ядерного оружия, но которое обогащает уран до такого уровня.