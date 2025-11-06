У Трампа пояснили, які помилки республіканців не дали виграти вибори
Після місцевих виборів у кількох штатах посадовці Білого дому заявили, що республіканці втрачають популярність через недостатню концентрацію на внутрішніх проблемах США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
У команді президента Дональда Трампа вважають, що глава держави приділяє мало уваги питанням, які найбільше хвилюють виборців.
"Надмірна увага до зовнішньої політики, коли люди страждають удома, принесла саме ті результати, які можна було очікувати", - зазначив близький до Білого дому співрозмовник.
Зазначається, що американців турбує зростання цін, недостатня підтримка продовольчих програм та загроза припинення субсидій на медичне страхування.
"Президент не говорив про вартість життя вже кілька місяців. Люди все ще страждають фінансово й хочуть бачити, що Білий дім намагається вирішити ці проблеми якнайшвидше", - додав політтехнолог, близький до адміністрації.
Трамп планує зосередитись на внутрішній політиці
Джеймс Блер, політичний керівник кампанії Трампа та заступник голови апарату Білого дому, повідомив, що президент планує повернутися до теми економічного добробуту.
"Ви побачите, що президент багато говоритиме про вартість життя, коли ми увійдемо у новий рік. Думаю, він буде дуже зосереджений на цінах і вартості життя", - заявив Блер.
Віцепрезидент Джей Ді Венс наголосив у соцмережі X, що республіканці "мають зосередитися на внутрішніх проблемах". За його словами, попри певні успіхи у вигляді нижчих ставок і зменшеної інфляції, країна успадкувала "катастрофу від Джо Байдена", і робота над поліпшенням якості життя громадян триватиме.
Сам Трамп зазначив, що частиною причин поразки республіканців стали відсутність його імені у бюлетенях та шатдаун.
Місцеві вибори в США
Нагадаємо, на виборах мерів кількох міст і двох губернаторів 4 листопада перемогли кандидати від Демократичної партії.
Мером Нью-Йорка став лівий популіст Зохран Мамдані, губернатором Нью-Джерсі - конгресвумен Мікі Шеррілл, а у Вірджинії перемогла колишня конгресвумен та ексспівробітниця ЦРУ Ебігейл Спенбергер.
Висуванцем від республіканців на пост мера Нью-Йорку був Кертіс Сліва - американський політичний та громадський діяч, медійна персона. Засновник громадської організації Guardian Angels, створеної наприкінці 1970-х для патрулювання вулиць Нью-Йорка та боротьби зі злочинністю. Багато років працював радіоведучим на місцевих станціях.
Наразі він представляє Республіканську партію. Найбільшу політичну впізнаваність отримав після участі у виборах мера Нью-Йорка, втім у 2021 році програв демократу Еріку Адамсу, а цього разу - Зохрану Мамдані.
РБК-Україна писало, що Трамп розкритикував перемогу Мамдані на виборах. Американський лідер вважає, що його перемога призвела до "втрати" суверенітету.