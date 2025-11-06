У Трампа пояснили, які помилки республіканців не дали виграти вибори

Після місцевих виборів у кількох штатах посадовці Білого дому заявили, що республіканці втрачають популярність через недостатню концентрацію на внутрішніх проблемах США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

У команді президента Дональда Трампа вважають, що глава держави приділяє мало уваги питанням, які найбільше хвилюють виборців.

"Надмірна увага до зовнішньої політики, коли люди страждають удома, принесла саме ті результати, які можна було очікувати", - зазначив близький до Білого дому співрозмовник.

Зазначається, що американців турбує зростання цін, недостатня підтримка продовольчих програм та загроза припинення субсидій на медичне страхування.

"Президент не говорив про вартість життя вже кілька місяців. Люди все ще страждають фінансово й хочуть бачити, що Білий дім намагається вирішити ці проблеми якнайшвидше", - додав політтехнолог, близький до адміністрації.

Трамп планує зосередитись на внутрішній політиці

Джеймс Блер, політичний керівник кампанії Трампа та заступник голови апарату Білого дому, повідомив, що президент планує повернутися до теми економічного добробуту.

"Ви побачите, що президент багато говоритиме про вартість життя, коли ми увійдемо у новий рік. Думаю, він буде дуже зосереджений на цінах і вартості життя", - заявив Блер.

Віцепрезидент Джей Ді Венс наголосив у соцмережі X, що республіканці "мають зосередитися на внутрішніх проблемах". За його словами, попри певні успіхи у вигляді нижчих ставок і зменшеної інфляції, країна успадкувала "катастрофу від Джо Байдена", і робота над поліпшенням якості життя громадян триватиме.

Сам Трамп зазначив, що частиною причин поразки республіканців стали відсутність його імені у бюлетенях та шатдаун.