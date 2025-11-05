ua en ru
"Втрата суверенітету". Трамп розкритикував перемогу Мамдані в Нью-Йорку

Маямі, Середа 05 листопада 2025 22:28
"Втрата суверенітету". Трамп розкритикував перемогу Мамдані в Нью-Йорку Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає, що перемога Зохрана Мамдані на виборах мера в Нью-Йорку призвела до "втрати" суверенітету.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі.

"Ми втратили трохи суверенітету минулої ночі в Нью-Йорку, але нічого страшного - ми розберемося з цим, не переживайте", - заявив він, коментуючи перемогу Мамдані.

Перемога Зохрана Мамдані

Зохран Мамдані - американський політик, демократ, чинний член Асамблеї штату Нью Йорк із 2021 року, що представляє 36-й виборчий округ у Квінсі.

Він народився 1991 року в Кампалі (Уганда), переїхав до США в дитинстві й у 2018 році набув громадянства США.

Мамдані висунув свою кандидатуру на посаду мера Нью-Йорка на виборах 2025 року, просуваючи програму доступності житла, свободи проїзду в громадському транспорті та значного підвищення податків для багатих.

Зохран Мамдані став наймолодшим мером Нью-Йорка за понад сто років, а також першим мусульманином і вихідцем з Африки, який обійняв цю посаду. Голосування стало рекордним за явкою - на дільниці прийшли близько 2 мільйонів виборців, що стало максимумом з 1969 року.

Головними суперниками Мамдані були колишній губернатор штату Ендрю Куомо, який балотувався як незалежний кандидат, і республіканець Кертіс Слива. Після оголошення результатів Куомо привітав Мамдані з перемогою, відзначивши масштаб його кампанії та високий рівень підтримки виборців.

Президент США Дональд Трамп активно втручався в перебіг виборів, закликаючи голосувати за Куомо і називаючи Мамдані "комуністом".

