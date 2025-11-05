ua en ru
Опонент Трампа переміг на виборах мера Нью-Йорка: що відомо про Зохрана Мамдані

Середа 05 листопада 2025 09:50
UA EN RU
Опонент Трампа переміг на виборах мера Нью-Йорка: що відомо про Зохрана Мамдані Фото: Зохран Мамдані (facebook.com/ZohranKMamdani)
Автор: Ірина Глухова

На виборах мера Нью-Йорка перемогу здобув представник Демократичної партії Зохран Мамдані. Президент США Дональд Трамп намагався не допустити його перемоги, закликаючи голосувати за іншого демократа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням NBC News.

ЗМІ пишуть, що 34-річний Мамдані став наймолодшим мером Нью-Йорка за понад століття, а також першим мусульманином і вихідцем з Африки, який очолив місто.

Цьогорічні вибори стали рекордними за явкою - вперше з 1969 року участь у голосуванні взяли близько 2 мільйонів виборців.

Окрім Мамдані, за посаду мера змагалися незалежний кандидат і колишній губернатор штату Ендрю Куомо, а також республіканець Кертіс Слива. Куомо вже привітав Мамдані з перемогою.

На результати виборів відреагував і Дональд Трамп. Він заявив, що поразка республіканців пов’язана з урядовим шатдауном та відсутністю його імені у бюлетенях.

"Трампа не було у бюлетені, а припинення роботи - були дві причини, чому республіканці програли вибори сьогодні ввечері", - зазначив президент США.

Експерти вважають вибори мера Нью-Йорка першим серйозним випробуванням для адміністрації Трампа після його повернення до Білого дому.

Напередодні голосування глава держави закликав виборців підтримати не республіканця Сливу, а демократа Куомо. Мамдані Трамп називав "комуністом" і навіть погрожував скоротити федеральне фінансування Нью-Йорка у разі його перемоги.

Що відомо про Зорана Мамдані

Як пише ВВС, свою кампанію Мамдані побудував на залученні виборців, розчарованих чинною владою та політикою Демократичної партії. Допомогло йому в цьому і вміле використання соціальних мереж, завдяки яким Мамдані вдалося налагодити прямий контакт із виборцями.

Політик називає себе "демократичним соціалістом". Що саме він вкладає у цей термін, кандидат не уточнює, однак його програма передбачає, зокрема, запровадження "податків на мільйонерів".

Основний акцент у своїй передвиборчій платформі Мамдані зробив на питаннях доступності та якості життя.

Серед його обіцянок - запровадження безкоштовної дошкільної освіти, заморожування орендної плати у субсидованому житлі, безоплатний автобусний проїзд та створення мережі муніципальних продуктових магазинів.

Протести проти Трампа

Нагадаємо, 18 жовтня у США пройшли масштабні протести "No Kings" (Ні королям) проти політики президента Дональда Трампа. Протестувальники вийшли проти політики арештів та депортації мігрантів, розгортання військ у штатах та призупинення роботи уряду.

Масові протести послідували за аналогічною акцією "Ні королям" 14 червня, приуроченою до військового параду, який Трамп провів на честь 250-річчя армії США і свого дня народження.

Детальніше про те, що таке акція протесту "Ні королям" і чому вона виникла - читайте в матеріалі РБК-Україна.

