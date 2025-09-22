Трампа помітили з Маском після довготривалої сварки: про що говорили

Президента США Дональда Трампа помітили з мільярдером Ілоном Маском на церемонії прощання із загиблим активістом Чарлі Кірком. Їхня зустріч пройшла вперше після публічної сварки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім в Х , який опублікував відповідне фото.

Публічні особи 21 вересня прийшли на стадіон Глендейлі, штат Аризона, щоб попрощатись з загиблим активістом Чарлі Кірком.

Світлину, де Трамп розмовляє з Маском, Білий дім підписав словами "Для Чарлі".

Фото: Трамп ніби-то сказав Маску, що сумував за ним (Getty Images)

Як пише CNN, коли журналісти підійшли до Трампа і запитали, "чи Кірк помирив його з Маском", американський лідер відповів: "Ну, він підійшов і привітався".

Також Трамп додав, що в нього "дуже гарні стосунки" з мільярдером попри те, що кілька місяців між двома впливовими особами тривала перепалка.

Маск, в свою чергу, опублікував в мережі Х ту ж саму фотографію з президентом США, що і Білий дім.

За інформацією Daily Mail, експерт із читання по губах розшифрував коротку розмову між Трампом та Маском.

Глава Білого дому ніби-то звернувся до бізнесмена зі словами: "Як справи?", на що той, імовірно, пожав плечима.

Потім Трамп сказав: "Ілоне, я чув, ти хотів поспілкуватися... Давай спробуємо знайти спосіб, як налагодити ситуацію". У відповідь Маск - кивнув.

Наостанок американський лідер потиснув йому руку і додав: "Я сумував за тобою".