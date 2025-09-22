Трампа помітили з Маском після довготривалої сварки: про що говорили
Президента США Дональда Трампа помітили з мільярдером Ілоном Маском на церемонії прощання із загиблим активістом Чарлі Кірком. Їхня зустріч пройшла вперше після публічної сварки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім в Х, який опублікував відповідне фото.
Публічні особи 21 вересня прийшли на стадіон Глендейлі, штат Аризона, щоб попрощатись з загиблим активістом Чарлі Кірком.
Світлину, де Трамп розмовляє з Маском, Білий дім підписав словами "Для Чарлі".
Фото: Трамп ніби-то сказав Маску, що сумував за ним (Getty Images)
Як пише CNN, коли журналісти підійшли до Трампа і запитали, "чи Кірк помирив його з Маском", американський лідер відповів: "Ну, він підійшов і привітався".
Також Трамп додав, що в нього "дуже гарні стосунки" з мільярдером попри те, що кілька місяців між двома впливовими особами тривала перепалка.
Маск, в свою чергу, опублікував в мережі Х ту ж саму фотографію з президентом США, що і Білий дім.
For Charlie pic.twitter.com/8092jIt319— Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2025
За інформацією Daily Mail, експерт із читання по губах розшифрував коротку розмову між Трампом та Маском.
Глава Білого дому ніби-то звернувся до бізнесмена зі словами: "Як справи?", на що той, імовірно, пожав плечима.
Потім Трамп сказав: "Ілоне, я чув, ти хотів поспілкуватися... Давай спробуємо знайти спосіб, як налагодити ситуацію". У відповідь Маск - кивнув.
Наостанок американський лідер потиснув йому руку і додав: "Я сумував за тобою".
Сварка Трампа з Маском
Мільярдер був впливовим союзником Трампа, витративши майже 300 мільйонів доларів на підтримку республіканців на виборах минулого року.
У 2025 році Ілон Маск певний час мав неформальну роль радника в адміністрації лідера США Дональда Трампа.
Суперечка між впливовими особами розгорнулась після того, як Маск розкритикував законопроєкт Трампа - "One Big Beautiful Bill", назвавши його катастрофічним. Пізніше мільярдер заявив, що цей законопроект значно збільшить державний борг.
Маск також запропонував створити нову політичну партію - "America Party", щоб протистояти існуючим силам, якщо цей законопроєкт буде ухвалений.
У відповідь Трамп погрожував переглядом або скасуванням контрактів з компаніями Маска, критикував його у соцмережах і пригрозив можливим відрахуванням субсидій Tesla та SpaceX.
Трамп навіть погрожував Маску депортацією, звинувативши його в невдоволенні через скасування мандату на електромобілі.
Про примирення Трампа та Маска почали говорити після їхньої зустрічі в Аризоні 21 вересня, коли американці прощались із Чарлі Кірком.