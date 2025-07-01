"Доведеться повернутися додому до ПАР": Трамп жорстко пройшовся по Маску після критики

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на критику Ілона Маска щодо урядового законопроєкту про витрати і податки.

Про це повідомляє РБК-Україна про це Трамп написав у Truth Social.

У своєму дописі президент США припустив, що бізнесмен не зміг би втриматися на плаву без держпідтримки.

"Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії, з величезним відривом, і без цих субсидій йому, ймовірно, довелося б згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки", - заявив Трамп.

Він також додав, що без цих грошей Маску, ймовірно, довелося б "згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки".

Президент з іронією зазначив, що тоді не було б "жодних запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів", а країна могла б "заощадити величезний статок".

У кінці допису він навіть згадав DOGE, натякаючи: "Можливо, нам варто доручити DOGE уважно поглянути на це?"