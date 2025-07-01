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"Доведеться повернутися додому до ПАР": Трамп жорстко пройшовся по Маску після критики

Вівторок 01 липня 2025 08:40
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"Доведеться повернутися додому до ПАР": Трамп жорстко пройшовся по Маску після критики Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на критику Ілона Маска щодо урядового законопроєкту про витрати і податки.

Про це повідомляє РБК-Україна про це Трамп написав у Truth Social.

У своєму дописі президент США припустив, що бізнесмен не зміг би втриматися на плаву без держпідтримки.

"Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії, з величезним відривом, і без цих субсидій йому, ймовірно, довелося б згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки", - заявив Трамп.

Він також додав, що без цих грошей Маску, ймовірно, довелося б "згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки".

Президент з іронією зазначив, що тоді не було б "жодних запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів", а країна могла б "заощадити величезний статок".

У кінці допису він навіть згадав DOGE, натякаючи: "Можливо, нам варто доручити DOGE уважно поглянути на це?"

Законопроект Трампа і конфлікт з Маском

Конфлікт між Дональдом Трампом та Ілоном Маском розгорівся після того, як бізнесмен різко розкритикував законопроєкт республіканців щодо податків і витрат. Маск назвав документ "борговим рабством", вказавши на його можливий вплив на зростання держборгу США.

Згідно з оцінкою Бюджетного управління Конгресу, новий проєкт Сенату може збільшити дефіцит бюджету США майже на 3,3 трильйона доларів упродовж наступного десятиліття. Попри це, у Республіканській партії неофіційно називають ініціативу "великим, прекрасним законопроєктом".

На цьому тлі Трамп і Маск вже обмінювалися різкими заявами. Президент назвав Маска "божевільним", а бізнесмен - у відповідь - звинуватив Трампа у невдячності, нагадавши про свою фінансову підтримку в кампанії 2016 року.

Згодом Трамп пригрозив урізати державне фінансування для компаній Маска. Після цього, 11 червня, підприємець частково пом’якшив тон, визнавши, що "перебільшив" свої емоції.

А вже 12 червня з'явилися повідомлення про контакти між командами обох сторін на найвищому рівні.

Водночас, що американський мільярдер Ілон Маск знову розкритикував бюджетний законопроект президента Дональда Трампа і підкреслив, що у разі його затвердження Конгресом, він створить нову політсилу.

Згодом підприємець написав інший пост, в якому зазначив, що в разі ухвалення "божевільного законопроекту про витрати", він ініціює створення нової політичної сили під назвою "America Party".

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Ілон Маск
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