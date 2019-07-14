У Трампа подготовили санкции из-за покупки Турцией российских С-400, - Bloomberg

Фото: российский ЗРК С-400 (из открытых источников)

О санкциях объявят в ближайшие дни

Команда президента США Дональда Трампа подготовила пакет санкций, который должен быть принят в отношении Турции за получение от России комплектующих для зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

О санкциях против Анкары, по информации собеседников агентства, будет объявлено уже в ближайшие дни. Известно, что американские власти выбирали из трех возможных вариантов мер, которые имели разные степени воздействия.

Какой именно пакет санкций в итоге решили принять в администрации США, источники не уточнили, заметив однако, что все санкции были разработаны в рамках закона CAATSA ("О противодействии неприятелям Америки через санкции"). В итоге этот план, указывает Bloomberg, должен будет одобрить Трамп.

Напомним, что 12 июля Россия передала Турции первую партию комплектующих для зенитно-ракетных установок С-400. В целом Турция подписала контракт на заказ четырех систем на сумму 2,5 млрд долларов и стала первой страной альянса, которая приобрела у России зенитно-ракетные установки.

РБК-Украина писало, что в НАТО обеспокоены из-за возможных последствий покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.