В НАТО обеспокоены из-за покупки Турцией российских С-400

Фото: НАТО (РБК-Украина)

Российские С-400 несовместимы с системой противовоздушной обороны НАТО

В НАТО обеспокоены из-за возможных последствий покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление представителя НАТО.

В альянсе отметили, что союзники сами могут решать, какое вооружение им закупать.

"Союзники сами принимают решения о том, какое вооружение они закупают. Однако мы обеспокоены возможными последствиями решения Турции приобрести системы С-400", - заявил представитель НАТО.

Также там отметили, что российские комплексы несовместимы с системой противовоздушной обороны (ПВО) стран НАТО, тогда как совместимость вооруженных сил НАТО является абсолютно необходимой для проведения операций и миссий.

Напомним, что 12 июля Россия передала Турции первую партию комплектующих для зенитно-ракетных установок С-400. В целом Турция подписала контракт на заказ четырех систем на сумму 2,5 млрд долларов и стала первой страной альянса, которая приобрела у России зенитно-ракетные установки.

Отметим, что вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию определиться, действительно ли она хочет оставаться важным партнером НАТО, или же желает рисковать безопасностью альянса за решения, которые подрывают безопасность блока.