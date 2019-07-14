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У Трампа підготували санкції через покупки Туреччиною російських С-400, - Bloomberg

Новини » Політика    14.07.2019 - 02:44
У Трампа підготували санкції через покупки Туреччиною російських С-400, - Bloomberg
Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)

Про санкції оголосять найближчими днями

Команда президента США Дональда Трампа підготувала пакет санкцій, який повинен бути прийнятий в відношенні Туреччини за отримання від Росії комплектуючих для зенітних ракетних систем С-400. Про це повідомив Bloomberg з посиланням на джерела.

Про санкції проти Анкари, за інформацією співрозмовників агентства, буде оголошено вже в найближчі дні. Відомо, що американська влада вибирали з трьох можливих варіантів заходів, які мали різні ступені впливу.

Який саме пакет санкцій в результаті вирішили прийняти в адміністрації США, джерела не уточнили, помітивши однак, що всі санкції були розроблені в рамках закону CAATSA ( "Про протидію ворогам Америки через санкції"). У підсумку цей план, вказує Bloomberg, повинен буде схвалити Трамп.

Нагадаємо, що 12 липня Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для зенітно-ракетних установок С-400. В цілому Туреччина підписала контракт на замовлення чотирьох систем на суму 2,5 млрд доларів і стала першою країною Альянсу, яка придбала у Росії зенітно-ракетні установки.

РБК-Україна писало, що в НАТО стурбовані через можливі наслідків покупки Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

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