У Трампа подали в суд на Іллінойс і Чикаго за перешкоджання депортації мігрантів

У четвер адміністрація Дональда Трампа подала до суду на штат Іллінойс і місто Чикаго. У президента США стверджують, що їхня політика міст-притулків перешкоджає федеральній владі забезпечувати дотримання імміграційних законів (йдеться про депортацію нелегальних мігрантів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Федеральний позов є першим позовом Міністерства юстиції президента Дональда Трампа проти штатів або муніципалітетів, у яких діє політика міст-притулків.

У 22-сторінковому документі, поданому наступного дня після того, як генпрокурорка США Пем Бонді у свій перший робочий день видала директиву про надання притулку, стверджується, що політика надання притулку, що її проводять штатом Іллінойс, містом Чикаго та округом Кук, "перешкоджає" федеральному уряду забезпечувати дотримання імміграційних законів.

Цей позов, як пише NBC, останній інструмент, який використовує адміністрація Трампа, швидко просуваючи свою масову депортацію нелегальних мігрантів. Він також може викликати питання щодо майбутнього виконання директиви, випущеної через кілька днів після інавгурації, коли Білий дім Трампа доручив Міністерству юстиції розслідувати дії державних або місцевих чиновників, які чинять опір виконанню федеральних імміграційних законів.

Видання також додало, що "міста-притулки" або штати - не є офіційними термінами. Ці позначення відносяться до відповіді, міста, округу або муніципалітету, які ухвалили закони, що явно або фактично забороняють або обмежують співпрацю місцевих чиновників із федеральною імміграційною владою.