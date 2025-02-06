У Трампа подали в суд на Иллинойс и Чикаго за препятствие депортации мигрантов

В четверг администрация Дональда Трампа подала в суд на штат Иллинойс и город Чикаго. У президента США утверждают, что их политика городов-убежищ препятствует федеральным властям обеспечивать соблюдение иммиграционных законов (речь о депортации нелегальных мигрантов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Федеральный иск является первым иском Министерства юстиции президента Дональда Трампа против штатов или муниципалитетов, в которых действует политика городов-убежищ.

В 22-страничном документе, поданным на следующий день после того, как генпрокурор США Пэм Бонди в свой первый рабочий день издала директиву о предоставлении убежища, утверждается, что политика представления убежища, проводимая штатом Иллинойс, городом Чикаго и округом Кук, "препятствует" федеральному правительству обеспечивать соблюдение иммиграционных законов.

Этот иск, как пишет NBC, последний инструмент, который использует администрация Трампа, быстро продвигая свою массовую депортацию нелегальных мигрантов. Он также может вызвать вопросы о будущем исполнении директивы, выпущенной через несколько дней после инаугуруации, когда Белый дом Трампа поручил Министерству юстиции расследовать действия государственных или местных чиновников, которые сопротивляются исполнению федеральных иммиграционных законов.

Издание также добавило, что "города-убежища" или штаты - не являются официальными терминами. Эти обозначения относятся к ответу, городу, округу или муниципалитету, которые приняли законы, которые явно или фактически запрещают или ограничивают сотрудничество местных чиновников с федеральными иммиграционными властями.