Трамп розгляне пропозицію Сальвадору про депортацію злочинців
Президент США Дональд Трамп вивчає пропозицію Сальвадору прийняти та ув'язнити американських злочинців, засуджених за "серйозними справами". Рішення складне і має низку юридичних нюансів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
"Я просто кажу, що якби у нас було законне право зробити це, я б зробив це миттєво. Я не знаю, чи маємо ми таке право чи ні, але ми зараз розглядаємо це питання", - сказав Трамп 4 лютого на прес-конференції в Овальному кабінеті Білого дому.
Днем раніше державний секретар США Марко Рубіо досягнув незвичайної угоди з президентом Сальвадору Наїбом Букеле. Її суть полягає в тому, що центральноамериканська країна прийме американських депортованих осіб будь-якої національності, включно з американськими громадянами і легальними резидентами, що перебувають у в'язниці за насильницькі злочини.
На прес-конференції в Сан-Хосе за участю президента Коста-Ріки Родріго Чавеса, Рубіо заявив: "Очевидно, що все було зроблено законно. В нас є Конституція".
Водночас, Рубіо зазначив, що це була "дуже щедра пропозиція".
"Ніхто ніколи не робив подібної пропозиції - передати на аутсорсинг, за частку вартості, принаймні деяких з найнебезпечніших і найжорстокіших злочинців, яких ми маємо в Сполучених Штатах", - зазначив керівник американської дипломатії.
Візит Рубіо до країн Латинської Америки
Держсекретар США Марко Рубіо з 1 лютого розпочав серію візитів до країн Латинської Америки. Зокрема, він відвідує Панаму, Сальвадор, Коста-Ріку, Гватемалу і Домініканську Республіку.
4 лютого Рубіо поінформував про пропозицію Сальвадору прийняти депортованих зі США злочинців, що прибувають з будь-якої точки світу, зокрема й американських громадян.
Більш детально про масові депортації Трампом нелегальних мігрантів зі США, а також про напругу у відносинах Вашингтона з країнами Латинської Америки, - читайте в нашому авторському матеріалі.
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