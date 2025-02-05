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Трамп розгляне пропозицію Сальвадору про депортацію злочинців

Вашингтон, Середа 05 лютого 2025 03:20
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Трамп розгляне пропозицію Сальвадору про депортацію злочинців Фото: президент Сполучених Штатів Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп вивчає пропозицію Сальвадору прийняти та ув'язнити американських злочинців, засуджених за "серйозними справами". Рішення складне і має низку юридичних нюансів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Я просто кажу, що якби у нас було законне право зробити це, я б зробив це миттєво. Я не знаю, чи маємо ми таке право чи ні, але ми зараз розглядаємо це питання", - сказав Трамп 4 лютого на прес-конференції в Овальному кабінеті Білого дому.

Днем раніше державний секретар США Марко Рубіо досягнув незвичайної угоди з президентом Сальвадору Наїбом Букеле. Її суть полягає в тому, що центральноамериканська країна прийме американських депортованих осіб будь-якої національності, включно з американськими громадянами і легальними резидентами, що перебувають у в'язниці за насильницькі злочини.

На прес-конференції в Сан-Хосе за участю президента Коста-Ріки Родріго Чавеса, Рубіо заявив: "Очевидно, що все було зроблено законно. В нас є Конституція".

Водночас, Рубіо зазначив, що це була "дуже щедра пропозиція".

"Ніхто ніколи не робив подібної пропозиції - передати на аутсорсинг, за частку вартості, принаймні деяких з найнебезпечніших і найжорстокіших злочинців, яких ми маємо в Сполучених Штатах", - зазначив керівник американської дипломатії.

Візит Рубіо до країн Латинської Америки

Держсекретар США Марко Рубіо з 1 лютого розпочав серію візитів до країн Латинської Америки. Зокрема, він відвідує Панаму, Сальвадор, Коста-Ріку, Гватемалу і Домініканську Республіку.

4 лютого Рубіо поінформував про пропозицію Сальвадору прийняти депортованих зі США злочинців, що прибувають з будь-якої точки світу, зокрема й американських громадян.

Більш детально про масові депортації Трампом нелегальних мігрантів зі США, а також про напругу у відносинах Вашингтона з країнами Латинської Америки, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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Дональд Трамп Сальвадор
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