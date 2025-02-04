Сальвадор прийме депортованих зі США злочинців, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сальвадор запропонував прийняти депортованих зі Сполучених Штатів злочинців, які прибувають з будь-якої точки світу. В тому числі, мова йде і про американських громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"(Президент Найіб Букеле - ред.) на знак надзвичайної дружби до нашої країни, знаючи про проблеми, з якими ми стикаємося у США, погодився на найбезпрецедентнішу та найнезвичайнішу міграційну угоду у світі. Більш детальна інформація буде надана пізніше", - сказав Рубіо.
Його заява прозвучала під час турне Латинською Америкою, після зустрічі з президентом Сальвадора Найібом Букеле.
Bloomberg зазначає, що президент США Дональд Трамп домагається угод із країнами Латинської Америки щодо приїдемо людей, висланих зі Штатів у рамках кампанії нової адміністрації Білого дому з депортації. Вони включають обіцянку, дану минулого тижня Венесуелою, дозволити польоти з її громадянами.
Водночас під час заяви Рубіо відразу ж виникло юридичне питання щодо законності висилки американських громадян.
"Сьогодні я говорив про це з президентом Трампом, і це ще одна ознака того, який неймовірний друг у нас тут в особі Букеле", - заявив держсекретар США.
Детальніше про те, як Трамп почав масові депортації нелегальних мігрантів зі США, а також як це створило напругу у відносинах штатів з Латинською Америкою - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.