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Сальвадор прийме депортованих зі США злочинців, - Рубіо

Вівторок 04 лютого 2025 05:45
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Сальвадор прийме депортованих зі США злочинців, - Рубіо Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сальвадор запропонував прийняти депортованих зі Сполучених Штатів злочинців, які прибувають з будь-якої точки світу. В тому числі, мова йде і про американських громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"(Президент Найіб Букеле - ред.) на знак надзвичайної дружби до нашої країни, знаючи про проблеми, з якими ми стикаємося у США, погодився на найбезпрецедентнішу та найнезвичайнішу міграційну угоду у світі. Більш детальна інформація буде надана пізніше", - сказав Рубіо.

Його заява прозвучала під час турне Латинською Америкою, після зустрічі з президентом Сальвадора Найібом Букеле.

Bloomberg зазначає, що президент США Дональд Трамп домагається угод із країнами Латинської Америки щодо приїдемо людей, висланих зі Штатів у рамках кампанії нової адміністрації Білого дому з депортації. Вони включають обіцянку, дану минулого тижня Венесуелою, дозволити польоти з її громадянами.

Водночас під час заяви Рубіо відразу ж виникло юридичне питання щодо законності висилки американських громадян.

"Сьогодні я говорив про це з президентом Трампом, і це ще одна ознака того, який неймовірний друг у нас тут в особі Букеле", - заявив держсекретар США.

Детальніше про те, як Трамп почав масові депортації нелегальних мігрантів зі США, а також як це створило напругу у відносинах штатів з Латинською Америкою - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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