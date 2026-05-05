У Трампа почали готуватися до поразки республіканців на виборах до Конгресу США, - WP

За словами двох джерел, юридичне управління Білого дому проводить закриті брифінги для призначених на політичні посади осіб адміністрації про те, як краще підготуватися до парламентського нагляду.

Причина в тому, що співробітники починають готуватися до ймовірності значних перемог демократів на проміжних виборах у листопаді.

Зокрема, брифінги, які проводилися і тривали близько 30 хвилин, включали презентацію в PowerPoint про те, як працює парламентський нагляд і найкращі практики його здійснення.

Співробітники юридичного відділу закликали призначених політиків бути обережними в тому, що вони пишуть, і надавали рекомендації про те, як своєчасно відповідати на запити Конгресу.

"Усім очевидно, що це дуже ймовірно... Це була серйозна розмова", - сказав один із двох чиновників, присутніх на закритому брифінгу, маючи на увазі ймовірність втрати республіканцями щонайменше однієї палати.

Однак деякі пізніші брифінги, щонайменше деякі з яких відбулися за останній місяць, відбувалися зовсім в іншому контексті і мають "сильний відтінок" проміжних виборів.

Принаймні деякі співробітники розглядали ці брифінги як підготовчі, з огляду на зростаюче в адміністрації Трампа відчуття того, що Республіканська партія перебуває у скрутному становищі і що настав час готуватися до найгірших сценаріїв.