У Трампа начали готовится к поражению республиканцев на выборах в Конгресс США, - WP

По словам двух источников, юридическое управление Белого дома проводит закрытые брифинги для назначенных на политические должности лиц администрации о том, как лучше подготовиться к парламентскому надзору.

Причина в том, что сотрудники начинают готовиться к вероятности значительных побед демократов на промежуточных выборах в ноябре.

В частности, брифинги, которые проводились и длились около 30 минут, включали презентацию в PowerPoint о том, как работает парламентский надзор и лучшие практики его осуществления.

Сотрудники юридического отдела призывали назначенных политиков быть осторожными в том, что они пишут, и предоставляли рекомендации о том, как своевременно отвечать на запросы Конгресса.

"Всем очевидно, что это весьма вероятно... Это был серьезный разговор", - сказал один из двух чиновников, присутствовавших на закрытом брифинге, имея ввиду вероятность потери республиканцами как минимум одной палаты.

Однако некоторые более поздние брифинги, как минимум некоторых которых состоялись за последний месяц, проходили совершенно в ином контексте и имеют "сильный оттенок" промежуточных выборов.

По крайней мере, некоторые сотрудники рассматривали эти брифинги как подготовительные, учитывая растущее в администрации Трампа ощущение того, что Республиканская партия находится в затруднительном положении и что настало время готовится к наихудшим сценариям.