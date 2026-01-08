Посланця Путіна бачили в Парижі: ЗМІ дізналися про його візит у посольство США
Представника Кремля Кирила Дмитрієва помітили в Парижі на наступний день після саміту "коаліції охочих". За даними журналістів, він міг відвідати посольство США для переговорів щодо війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Що написали ЗМІ про візит Дмитрієва і що кажуть у Макрона
Як повідомляють джерела видання, Дмитрієва, який є ключовим представником РФ у контактах із Вашингтоном, бачили 7 січня на вулиці Фобур-Сен-Оноре. Це сталося одразу після зустрічі лідерів за участі Володимира Зеленського, спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
В Єлисейському палаці офіційно спростували інформацію про те, що представник Путіна відвідував резиденцію президента Франції. Натомість журналісти зазначають, що Дмитрієва прийняли у посольстві Сполучених Штатів, розташованому неподалік.
Контекст дипломатичних зустрічей
Варто зазначити, що після саміту "коаліції охочих" українська делегація продовжила перемовини в Парижі.
Секретар РНБО Рустем Умєров підтвердив проведення консультацій з американською стороною, а також із радниками з нацбезпеки Франції, Британії, Німеччини, Італії, Польщі та Туреччини.
Сам президент України Володимир Зеленський на момент ймовірної появи Дмитрієва у посольстві США вже покинув Париж і прибув із візитом на Кіпр.
Мирні переговори
Нагадаємо, 6 січня в Парижі Україна, США та країни "коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки в межах майбутньої мирної угоди. Президент Володимир Зеленський зазначив, що гарантії мають містити юридично зобов’язуючі кроки союзників у разі нової агресії РФ.
Країни-члени "коаліції охочих" разом з Україною підписали спільну декларацію про гарантії безпеки для забезпечення тривалого миру після війни. Текст документа був узгоджений зі США.
Також Україна, Франція та Велика Британія підписали декларацію про наміри щодо можливого розгортання багатонаціональних сил на українській території.
Тим часом Німеччина готова сприяти режиму припинення вогню, проте без відправлення власного контингенту.
Натомість Бельгія планує залучити авіацію та флот, а Канада розглядає можливість розміщення своїх військ в Україні, почавши з розширення тренувальних місій.
Вже сьогодні, 8 січня президент повідомив, що фактично готовий до фіналізації з президентом Дональдом Трампом документ про гарантії безпеки для України від США.
Зеленський також проінформував, що українська делегація на перемовинах у Франції представила США варіанти фіналізації рамки завершення війни й тепер очікується фідбек від РФ.