У Трампа планують нові переговори з КНДР через її ядерний прогрес, - Axios
Адміністрація президента Дональда Трампа готується до можливих переговорів США з Північною Кореєю, розглядаючи різні варіанти відновлення діалогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За даними видання, наразі нічого не вказує на те, що переговори між США та Північною Кореєю незабаром відновляться. Однак Північна Корея зробила тривожні ядерні досягнення після того, як Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин провели два невдалі саміти. Тому Трамп дав зрозуміти, що хоче відновити контакт з Кімом - можливо, навіть особисто, і його команда з національної безпеки готується до цього сценарію.
Наразі, за повідомленням анонімних джерел, адміністрація Трампа проводить консультації та зустрічі з зовнішніми експертами.
"Закриті обговорення", що включають експертів аналітичних центрів та чинних і колишніх офіційних осіб США, свідчать про те, що адміністрація Трампа розглядає різні сценарії для ще однієї зустрічі Трампа з Кімом, пише Axios.
"Ми скликаємо агентства, щоб зрозуміти, де зараз знаходяться північнокорейці. Багато що змінилося за останні чотири роки. Ми оцінюємо, діагностуємо і обговорюємо потенційні шляхи", - сказав високопосадовець США виданню.
Зазначається, що посол Швеції в Північній Кореї, який представляє інтереси США в країні, відвідав Вашингтон минулого тижня для консультацій з американськими чиновниками та експертами.
Готовність КНДР до переговорів
Втім, як говорять джерела, готовність Північної Кореї до переговорів зі США залежатиме від характеру розмови.
"Північні корейці не призначили нового спеціального посланця для дипломатії з США, і вони не виявляли зацікавленості в переговорах протягом тривалого часу", - зазначила Дженні Таун, директор програми Кореї в Stimson Center.
На думку аналітиків, Кім навряд чи серйозно сприйме ідею ядерного роззброєння, на якій фокусувалися попередні переговори зі США. Але якщо розмова буде стосуватися контролю над озброєннями та визнання Північної Кореї як ядерної держави, лідер КНДР буде готовий її вести.
Зустрічі Трампа і Кіма
Нагадаємо, у 2018 році Трамп став першим президентом США, який провів особисті переговори з Кімом у Сінгапурі.
Після у 2019 році відбулися ще дві зустрічі, однак вони не дали конкретних результатів - сторони не змогли домовитися про відмову КНДР від ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій.
Ситуація ускладнилася після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли Північна Корея почала активно співпрацювати з Москвою у військовій сфері.
Втім у перші дні після своєї інавгурації Трамп заявив, що має намір відновити переговори з Кім Чен Ином.
А нещодавно Трамп заявив, що між його адміністрацією та Північною Кореєю існував зв’язок. Він назвав КНДР "великою ядерною нацією", а її лідера Кім Чен Ина "розумним хлопцем".
На запитання, чи планує він відновити контакти з Пхеньяном або особисто звернутися до Кім Чен Ина, Трамп відповів, що "колись щось зробить".
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