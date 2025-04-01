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Трамп похвалив Кім Чен Ина та назвав КНДР "великою ядерною нацією"

Вівторок 01 квітня 2025 09:43
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Трамп похвалив Кім Чен Ина та назвав КНДР "великою ядерною нацією" Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

США підтримують зв’язок із Північною Кореєю. Він натякнув на можливість відновлення переговорів із Кім Чен Ином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo news.

Президент США Дональд Трамп заявив, що між його адміністрацією та Північною Кореєю існував зв’язок. Він назвав КНДР "великою ядерною нацією", а її лідера Кім Чен Ина "розумним хлопцем".

На запитання, чи планує він відновити контакти з Пхеньяном або особисто звернутися до Кім Чен Ина, Трамп відповів, що "колись щось зробить".

"У нас чудові відносини. Він розумний хлопець", - сказав Трамп.

Він також зазначив, що підтримка зв’язку з Кімом має важливе значення, однак не уточнив, які саме кроки має на увазі.

У 2018 році Трамп став першим президентом США, який провів особисті переговори з Кімом у Сінгапурі.

Після у 2019 році відбулися ще дві зустрічі, однак вони не дали конкретних результатів - сторони не змогли домовитися про відмову КНДР від ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій.

Ситуація ускладнилася після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли Північна Корея почала активно співпрацювати з Москвою у військовій сфері.

За словами колишніх чиновників адміністрації Байдена не досягли відчутного прогресу у стримуванні ракетних та ядерних амбіцій Північної Кореї, хоча й закликали до діалогу між країнами без попередніх умов.

Є припущення, що під час свого другого президентського терміну Трамп може відновити переговори з Кім Чен Ином, але цього разу не вимагатиме повного демонтажу ядерного арсеналу КНДР.

Минулого тижня впливова сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чжон розкритикувала адміністрацію Трампа за посилення "провокацій" і заявила, що це виправдовує посилення Пхеньяном ядерного стримування.

Цього тижня Північна Корея запустила кілька балістичних ракет, вперше з моменту вступу Трампа на посаду президента.

У перші дні після інавгурації Трамп заявив, що має намір відновити переговори з Кім Чен Ином. Він також ще раз назвав Північну Корею "ядерною державою".

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