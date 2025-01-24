ua en ru
Пт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Я з ним ладнав": Трамп заявив про бажання відновити діалог з Кім Чен Ином

П'ятниця 24 січня 2025 10:10
UA EN RU
"Я з ним ладнав": Трамп заявив про бажання відновити діалог з Кім Чен Ином Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що планує відновити переговори із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа для Fox News

Під час інтерв'ю Трамп нагадав про те, що мав гарні відносини з Кім Чен Ином під час першого терміну президентства.

"Я йому подобався, і я з ним ладнав", - зазначив він й, відповідаючи на запитання журналіста, заявив про готовність знову зв'язатись з північнокорейським диктатором.

У тому ж числі республіканець відзначив, що Кім Чен Ин нібито "не релігійний фанатик" і є "розумним хлопцем".

Відносини між США та КНДР

Відносини між США та КНДР завжди були напруженими через ядерну програму Північної Кореї, санкції та політичні розбіжності. США закликали КНДР припинити ядерні випробування, у той час як Пхеньян розглядав це як втручання у свої внутрішні справи. Переговори між країнами неодноразово зупинялися.

Помітною подією став візит Дональда Трампа до КНДР у червні 2019 року. Це була перша в історії зустріч президента США з лідером КНДР Кім Чен Ином на території Північної Кореї.

Ще у листопаді Reuters писало, що команда Трампа обговорює можливість проведення прямих переговорів з диктатором Кім Чен Ином.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки КНДР Дональд Трамп Кім Чен Ин
NEWS
Пожежа в багатоповерхівці в Глевасі, вирва під Львовом: все про наслідки нальоту "Шахедів"
Пожежа в багатоповерхівці в Глевасі, вирва під Львовом: все про наслідки нальоту "Шахедів"
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ