У Трампа планируют новые переговоры с КНДР из-за ее ядерного прогресса, - Axios

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По данным издания, пока ничего не указывает на то, что переговоры между США и Северной Кореей вскоре возобновятся. Однако Северная Корея сделала тревожные ядерные достижения после того, как Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели два неудачных саммита. Поэтому Трамп дал понять, что хочет возобновить контакт с Кимом - возможно, даже лично, и его команда по национальной безопасности готовится к этому сценарию.

Сейчас, по сообщению анонимных источников, администрация Трампа проводит консультации и встречи с внешними экспертами.

"Закрытые обсуждения", включающие экспертов аналитических центров и действующих и бывших официальных лиц США, свидетельствуют о том, что администрация Трампа рассматривает различные сценарии для еще одной встречи Трампа с Кимом, пишет Axios.

"Мы созываем агентства, чтобы понять, где сейчас находятся северокорейцы. Многое изменилось за последние четыре года. Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем потенциальные пути", - сказал высокопоставленный чиновник США изданию.

Отмечается, что посол Швеции в Северной Корее, который представляет интересы США в стране, посетил Вашингтон на прошлой неделе для консультаций с американскими чиновниками и экспертами.

Готовность КНДР к переговорам

Впрочем, как говорят источники, готовность Северной Кореи к переговорам с США будет зависеть от характера разговора.

"Северные корейцы не назначили нового специального посланника для дипломатии с США, и они не проявляли заинтересованности в переговорах в течение длительного времени", - отметила Дженни Таун, директор программы Кореи в Stimson Center.

По мнению аналитиков, Ким вряд ли серьезно воспримет идею ядерного разоружения, на которой фокусировались предыдущие переговоры с США. Но если разговор будет касаться контроля над вооружениями и признания Северной Кореи как ядерной державы, лидер КНДР будет готов его вести.