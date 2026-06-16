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Трампа планували вбити на його день народження, - ФБР

20:24 16.06.2026 Вт
2 хв
До замаху хотіли залучити дрони та снайперів
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

ФБР затримало групу зловмисників, які планували атакувати Білий дім та скоїти замах на Дональда Трампа в день його народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора ФБР Каша Пателя та NBC News.

За словами директора ФБР, інформація про підготовку нападу з'явилася у спецслужб 10 червня. Зловмисники хотіли здійснити атаку 14 червня.

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Телеканал повідомляє, що зловмисники планували використати дрони з вибухівкою для ударів по сусідніх будівлях. Після цього снайпери мали відкрити вогонь по людях, які б намагалися втекти з місця події.

Затримання підозрюваних

Каш Патель повідомив, що завдяки оперативним діям правоохоронців кількох фігурантів уже взяли під варту, а загрозу вдалося швидко ліквідувати.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що масштаб підготовки був настільки значним, що спецслужби були змушені проінформувати про це публічно.

Дональд Трамп наразі перебуває з візитом у Франції на саміті G7. Коментуючи інформацію про підготовку нападу на Білий дім та змову з метою його вбивства, він зазначив журналістам, що вперше про це чує.

Нагадаємо, останній інцидент із замахом на президента США стався 25 квітня, коли під час вечері Дональда Трампа з журналістами затримали озброєну особу. Тоді пролунало кілька пострілів.

Раніше, у лютому 2026 року американський суд призначив довічне ув’язнення Раяну Руту, який у вересні 2024 року намагався застрелити президента на полі для гольфу у Флориді.

Також повідомлялося про замах на Трампа під час мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. За даними, куля пройшла за лічені сантиметри від голови та зачепила вухо.

Водночас частина американців ставиться скептично до всіх повідомлень про подібні інциденти. Згідно з опитуваннями, стрілянину в Пенсільванії більшість вважає реальною, тоді як інцидент під час вечері дехто розцінює як інсценування.

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Сполучені Штати АмерикиФБРДональд Трамп