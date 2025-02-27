У Трампа підтвердили зацікавленість в російських копалинах

Російська Федерація має значні поклади корисних копалин на своїй території. США зацікавлені в співпраці з Москвою з цього питання.

Про це заявив спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Під час своєї заяви Віткофф відмітив, що поклади корисних копалин в Україні досить великі, але за його словами, вони досить значні й у Росії.

"І, думаю, буде багато можливостей для співпраці США з Росією, коли ця мирна угода (щодо припинення російсько-української війни - ред.) буде готова", - сказав він.

Водночас він зауважив, що, на його думку, загалом буде багато можливостей для економічної співпраці між двома країнами.