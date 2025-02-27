У Трампа подтвердили заинтересованность в российских ископаемых

Российская Федерация имеет значительные залежи полезных ископаемых на своей территории. США заинтересованы в сотрудничестве с Москвой по этому вопросу.

Об этом заявил специальный представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Во время своего заявления Уиткофф отметил, что залежи полезных ископаемых в Украине достаточно большие, но по его словам, они достаточно значительны и в России.

"И, думаю, будет много возможностей для сотрудничества США с Россией, когда это мирное соглашение (о прекращении российско-украинской войны - ред.) будет готово", - сказал он.

В то же время он отметил, что, по его мнению, в целом будет много возможностей для экономического сотрудничества между двумя странами.