У Трампа подтвердили заинтересованность в российских ископаемых
Российская Федерация имеет значительные залежи полезных ископаемых на своей территории. США заинтересованы в сотрудничестве с Москвой по этому вопросу.
Об этом заявил специальный представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Во время своего заявления Уиткофф отметил, что залежи полезных ископаемых в Украине достаточно большие, но по его словам, они достаточно значительны и в России.
"И, думаю, будет много возможностей для сотрудничества США с Россией, когда это мирное соглашение (о прекращении российско-украинской войны - ред.) будет готово", - сказал он.
В то же время он отметил, что, по его мнению, в целом будет много возможностей для экономического сотрудничества между двумя странами.
США заинтересованы в российских редкоземах
Напомним, что ранее сообщалось о желании США заключить несколько экономических соглашений с Россией. В частности, речь шла и об использовании российских редкоземельных ресурсов.
В частности именно об этом президент США Дональд Трамп сказал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Тогда же Трамп отметил, что Россия имеет "огромное количество редкоземельных ресурсов".
Подробнее о заявлении американского лидера можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим также, что сегодня Трамп рассказал, что они с украинским президентом Владимиром Зеленским должны уже завтра подписать соглашение о редкоземельных металлах.
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