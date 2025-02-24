США зацікавлені в російських рідкісноземах, - Трамп
США хочуть укласти кілька економічних угод із Росією. Зокрема, йдеться про використання російських рідкісноземельних ресурсів.
Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Ми намагаємося укласти кілька угод (з Росією - ред.) щодо економічного розвитку, і багато чого з того, що ми хочемо, а там подивимося. Я не знаю, чи вдасться це зробити, але ми б із задоволенням це зробили, якби могли. Знаєте, у них величезна кількість рідкісноземельних ресурсів", - заявив Трамп.
Трамп нагадав, що Росія - найбільша країна за площею у світі. І в неї є "дуже цінні речі, які США могли б використовувати".
При цьому президент США уточнив, що насамперед Вашингтон хоче домогтися завершення війни Росії проти України.
Угода США з Україною
Нагадаємо, раніше США запропонували Україні укласти угоду щодо рідкісноземельних металів. Така ініціатива передбачає створення фонду, в якому США матимуть економічні та управлінські права.
Передбачається, що до фонду надходитимуть доходи України з продажу рідкісноземельних металів.
Поки що обговорення угоди між Києвом і Вашингтоном тривають. За даними CNN, США відмовляються вносити в угоду гарантії безпеки для України.
Очікується, що таке питання президент України Володимир Зеленський може особисто обговорити з президентом США Дональдом Трампом.
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