США зацікавлені в російських рідкісноземах, - Трамп

Як передає РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Ми намагаємося укласти кілька угод (з Росією - ред.) щодо економічного розвитку, і багато чого з того, що ми хочемо, а там подивимося. Я не знаю, чи вдасться це зробити, але ми б із задоволенням це зробили, якби могли. Знаєте, у них величезна кількість рідкісноземельних ресурсів", - заявив Трамп.

Трамп нагадав, що Росія - найбільша країна за площею у світі. І в неї є "дуже цінні речі, які США могли б використовувати".

При цьому президент США уточнив, що насамперед Вашингтон хоче домогтися завершення війни Росії проти України.