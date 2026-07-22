Трампа підштовхують до наземного вторгнення в Іран, - Bloomberg

Як стверджують інсайдери, розчарування країн Перської затоки посилюється через відсутність єдності щодо того, як саме США повинні діяти далі.

Так, частина чиновників схиляє Трампа до посилення військової кампанії. Серед головних сценаріїв - введення наземних військ на територію Ірану. Окрім того, пропонується захоплення острова Харг, який є ключовим вузлом експорту іранської нафти.

На переконання згаданих посадовців, іранський режим не відмовиться від контролю над Ормузькою протокою і не піде на поступки, поки Трамп не зважиться на дійсно серйозну ескалацію.

Країни Перської затоки бояться, що затяжний, навіть відносно обмежений конфлікт, може тривати місяцями, відлякуючи іноземних інвесторів і туристів від регіону.

"Багато чиновників вважають, що США потрібна стратегія “ескалації для деескалації", - розповів Девід Шенкер, американський дипломат, який працював на Близькому Сході під час першого президентського терміну Трампа.

За його словами, Вашингтону необхідно зробити більше, оскільки нинішня динаміка не змусить Іран піти на поступки - ні щодо Ормузької протоки, ні щодо ядерної програми.