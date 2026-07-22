Трампа подталкивают к наземному вторжению в Иран, - Bloomberg

Как утверждают инсайдеры, разочарование стран Персидского залива усиливается из-за отсутствия единства относительно того, как именно США должны действовать дальше.

Так, часть чиновников склоняет Трампа к усилению военной кампании. Среди главных сценариев - введение наземных войск на территорию Ирана. Кроме того, предлагается захват острова Харг, который является ключевым узлом экспорта иранской нефти.

По убеждению упомянутых должностных лиц, иранский режим не откажется от контроля над Ормузским проливом и не пойдет на уступки, пока Трамп не решится на действительно серьезную эскалацию.

Страны Персидского залива боятся, что затяжной, даже относительно ограниченный конфликт может длиться месяцами, отпугивая иностранных инвесторов и туристов от региона.

"Многие чиновники считают, что США нужна стратегия "эскалации для деэскалации" , - рассказал Дэвид Шенкер, американский дипломат, работавший на Ближнем Востоке во время первого президентского срока Трампа.

По его словам, Вашингтону необходимо сделать больше, поскольку нынешняя динамика не заставит Иран пойти на уступки - ни по Ормузскому проливу, ни по ядерной программе.