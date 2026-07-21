Трамп пообіцяв "розібратися" з хуситами у випадку блокади Червоного моря

Єменські хусити погрожують перекрити навігацію у Червоному морі для Саудівської Аравії. Проте США не дозволять цього зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа, передає The White House.

Трамп обіцяє вільний прохід Червноим морем

Трамп на зустрічі з президентом Лівану Жозефом Ауном підняв питання вільної навігації у Червному морі.

"Можливо, це станеться, але ми подбаємо про це, якщо щось подібне буде. Ми вже робили це з хуситами раніше, і давно не чули від них з того часу, як зробили те, що зробили", - зазначив президент США.

Трамп зауважив, що у хуситів не було проблем зі США протягом тривалого часу, зокрема, і під час конфлікту з Іраном.

"Я думаю, що якщо щось подібне станеться, нам просто доведеться займатися цими справами", - уточнив Трамп.

Хусити погрожують перекрити Баб-ель-Мандеб

Нагадаємо, 20 липня підтримуване Іраном угруповання хуситів заявило про запровадження морської блокади Саудівської Аравії. Бойовики пояснили, що вважають цей крок відповіддю на багаторічну блокаду Ємену.

Раніше Іран звернувся до єменських хуситів з проханням бути готовим закрити нафтовий маршрут через Баб-ель-Мандебську протоку. Це станеться, якщо США завдадуть удару по іранській енергетичній інфраструктурі.