У Трампа оприлюднили три ключові етапи стратегії щодо війни в Україні, - Axios

Понеділок 18 серпня 2025 14:58
У Трампа оприлюднили три ключові етапи стратегії щодо війни в Україні, - Axios Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Радники президента США пояснюють, що короткострокова мета Дональда Трампа в переговорах щодо України - особиста зустріч лідерів США, України та Росії для обговорення мирних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як пише видання, за словами одного з радників Трампа, усе інше - "лише прелюдія" до цього моменту.

"Я впевнений, що Путін чекає, як пройде понеділок, але всі очікують, не лише завжди оптимістичний Дональд Трамп, а й (ред. - спеціальний посланець Стів) Віткофф та (ред.- державний секретар Марко) Рубіо, що Путін зустрінеться із Зеленським", - сказав Axios один радник Трампа.

Процес планують проводити у три етапи:

  1. Двостороння зустріч Трампа з Путіним для погодження кроків до миру.
  2. Двостороння зустріч Трампа з Зеленським для узгодження позицій Києва.
  3. Тристороння зустріч за участю всіх трьох лідерів для остаточного обговорення угоди.

На саміті в Анкориджі Путін висунув максималістські вимоги щодо п’яти регіонів України, включно з Донецькою областю.

"Бажання" диктатора

Видання зазначає, що Путін хотів все. Та на якийсь момент здавався настільки непохитним у своїй вимозі, що Трамп був готовий піти.

"Якщо Донецьк є важливим, і якщо немає поступок, ми просто не повинні це затягувати", - згадує Трамп, сказавши Путіну, повідомляє джерело видання.

Радники відзначають, що нібито російський диктатор міг би захопити весь Донецьк до жовтня, проте оцінки розвідки США різняться.

Попри це, представник адміністрації США повідомляє про прогрес.

Путін погодився на можливість "гарантій безпеки" від США та європейських союзників для стримування подальшої агресії.

За словами радників, це може включати навіть розміщення американських військ в Україні, хоча деталі поки не розкриваються.

Тристороння зустріч

Нагадаємо, що у ЄС розходяться в думках щодо локації потенційної тристоронньої зустрічі між президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Крім того, український президент готовий взяти участь у тристоронніх переговорах у будь-якому форматі, якщо вони відбудуться.

