У Трампа не виключають повітряної підтримки США в Україні як гарантії безпеки

Фото: речниця Білого дому Каролін Левітт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білий дім не виключає, що США можуть надати Україні підтримку з повітря в рамках гарантій безпеки. В адміністрації президента США назвали це "варіантом і можливістю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Білого дому Каролін Левітт, яку цитує Sky News.

На пресконференції речницю Білого дому Левітт запитали про потенційну присутність американських повітряних сил в Україні як гарантію безпеки, на що вона відповіла: "Це варіант і можливість".

"Я точно не виключаю нічого з військових варіантів, які має президент у своєму розпорядженні", - сказала також речниця.

Вона додала, що Трамп лише "остаточно" виключив можливість присутності американських військ в Україні.

 

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, що під час зустрічі президентів України, США та лідерів Європи у Білому домі 18 серпня гарантії безпеки були однією з основних тем переговорів.

Раніше повідомлялося, що союзники можуть надати Україні гарантії безпеки за принципом 5 статті НАТО, але поза межами самого Альянсу.

Президент США Дональд Трамп наголошував, що Вашингтон візьме участь у гарантіях безпеки, але головну роль зіграють країни Європи. Але він виключив можливість відправки американських військ в Україну.

Натомість "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів.

