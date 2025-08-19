У Трампа не виключають повітряної підтримки США в Україні як гарантії безпеки

На пресконференції речницю Білого дому Левітт запитали про потенційну присутність американських повітряних сил в Україні як гарантію безпеки, на що вона відповіла: "Це варіант і можливість".

"Я точно не виключаю нічого з військових варіантів, які має президент у своєму розпорядженні", - сказала також речниця.

Вона додала, що Трамп лише "остаточно" виключив можливість присутності американських військ в Україні.