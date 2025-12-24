У Трампа наказали забезпечити "карантин" венесуельської нафти на два місяці, - Reuters

"Хоча військові варіанти, як і раніше, існують, основна увага має бути приділена, перш за все, економічному тиску шляхом введення санкцій для досягнення результату, на який розраховує Білий дім", - сказав американський чиновник.

Reuters зазначає, що ця заява може знизити ймовірність наземних ударів США по Венесуелі, про які неодноразово заявляв президент США Дональд Трамп.

Чиновник додав, що наказ Білого дому наказував американським військам зосередитися майже виключно на "карантині венесуельської нафти щонайменше протягом наступних двох місяців".

"Зроблені досі зусилля чинили величезний тиск на (президента Венесуели Ніколаса Мадуро - ред.), і є думка, що до кінця січня Венесуела зіткнеться з економічною катастрофою, якщо не погодиться піти на суттєві поступки США", - додало джерело.