У Трампа приказали обеспечить "карантин" венесуэльской нефти на два месяца, - Reuters

"Хотя военные варианты по-прежнему существуют, основное внимание следует уделить, прежде всего, экономическому давлению путем введения санкций для достижения результата, на который рассчитывает Белый дом", - сказал американский чиновник.

Reuters отмечает, что это заявление может снизить вероятность наземных ударов США по Венесуэле, о которых неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп

Чиновник добавил, что приказ Белого дома предписывал американских войскам сосредоточиться почти исключительно на "карантине венесуэльской нефти как минимум в течение следующих двух месяцев".

"Предпринятые до сих пор усилия оказали огромное давление на (президента Венесуэлы Николаса Мадуро - ред.), и есть мнение, что к концу января Венесуэлы столкнется с экономической катастрофой, если не согласится пойти на существенные уступки США", - добавил источник.