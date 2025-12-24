У Трампа наказали забезпечити "карантин" венесуельської нафти на два місяці, - Reuters
Білий дім наказав армії США зосередитися на "карантині" (блокаді) венесуельської нафти щонайменше протягом наступних двох місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Хоча військові варіанти, як і раніше, існують, основна увага має бути приділена, перш за все, економічному тиску шляхом введення санкцій для досягнення результату, на який розраховує Білий дім", - сказав американський чиновник.
Reuters зазначає, що ця заява може знизити ймовірність наземних ударів США по Венесуелі, про які неодноразово заявляв президент США Дональд Трамп.
Чиновник додав, що наказ Білого дому наказував американським військам зосередитися майже виключно на "карантині венесуельської нафти щонайменше протягом наступних двох місяців".
"Зроблені досі зусилля чинили величезний тиск на (президента Венесуели Ніколаса Мадуро - ред.), і є думка, що до кінця січня Венесуела зіткнеться з економічною катастрофою, якщо не погодиться піти на суттєві поступки США", - додало джерело.
Блокада нафтових танкерів у Венесуелі
Нагадаємо, 16 грудня президент США Дональд Трамп оголосив повну блокаду для підсанкційних нафтових танкерів, які входять до Венесуели або виходять з її вод.
Таким чином, американський лідер фактично намагається перекрити основне джерело доходу режиму Мадуро.
Зокрема, експерти нафтової галузі кажуть, що якщо у Венесуели не вийде експортувати нафту, то заповнення резервуарів країни примусить держкомпанію Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) почати закривати нафтові свердловини.
До слова, кілька днів тому глава Пентагону Піт Хегсет попередив, що США продовжать затримувати танкери, поки режим Мадуро не поверне "всі вкрадені американські активи".
Крім блокади нафти, Трамп близько тижня тому заявив, що оголошує режим Мадуро іноземною терористичною організацією, звинувативши його в причетності до наркоторгівлі.
З огляду на всю вищеописану напруженість, Трамп не виключив, що в майбутньому США можуть провести проти Венесуели військову кампанію.
